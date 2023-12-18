Центробанк Азербайджана объявит последнее решение по процентной ставке в 2023 году

БАКУ /Trend/ - Центробанк Азербайджана (ЦБА) объявит последнее решение по процентной ставке в 2023 году.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на ЦБА.

Было отмечено, что решение правления Центрального банка Азербайджана по учетной ставке будет объявлено 20 декабря.

Отметим, что в этом году ЦБА было проведено семь заседаний по учетной ставке, при этом учетная ставка была повышена до 9 процентов. ЦБА только на своем последнем заседании 1 ноября снизил процентную ставку с 9 до 8,5 процента. Центробанк объявил, что это решение принято с учетом изменения внешних и внутренних факторов, влияющих на инфляцию, а также того факта, что предложение на валютном рынке значительно превышает спрос.

В ЦБА также подчеркнули, что дальнейшие решения по денежно-кредитной политике будут приниматься с учетом сравнения прогнозируемой инфляции с целевой и обновленных макроэкономических прогнозов. Если риски, связанные с внешней и внутренней средой, не будут реализованы, а давление на укрепление маната не ослабнет, будут рассматриваться возможности поэтапного смягчения денежно-кредитной политики.

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