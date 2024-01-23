В Азербайджане установят критерии относительно соглашений, ограничивающих конкуренцию

БАКУ /Trend/ - Будут установлены критерии относительно соглашений, которые могут привести к ограничению конкуренцию.

Как сообщает Trend, это отражено в подписанном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым указе о применении закона "Об утверждении, вступлении в силу Кодекса конкуренции и правовом регулировании в связи с этим", и урегулировании некоторых вопросов, связанных с этим.

Кабинет министров в 6-месячный срок должен утвердить по согласованию с Президентом Азербайджанской Республики правовые акты, касающиеся критериев относительно соглашений, которые могут привести к ограничению конкуренцию.