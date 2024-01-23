В Азербайджане будет определен уровень концентрации сфер на рынке

БАКУ /Trend/ - Будет разработан порядок расчета долей рынка на соответствующем рынке, определения границ, объема, структуры и участников соответствующего рынка.

Как сообщает Trend, это отражено в подписанном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым указе о применении закона "Об утверждении, вступлении в силу Кодекса о конкуренции и правовом регулировании в связи с этим", и урегулировании некоторых вопросов, связанных с этим.

Кабинет министров в 6-месячный срок должен утвердить по согласованию с Президентом Азербайджанской Республики порядок расчета долей рынка на соответствующем рынке, определения границ, объема, структуры и участников соответствующего рынка. Также за этот период Кабинет министров по согласованию с Президентом Азербайджанской Республики должен утвердить порядок определения уровня концентрации сфер и оценки концентрации на соответствующем рынке.