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В Азербайджане будут определены правила проведения проверок в субъектах естественных монополий

Экономика Материалы 23 января 2024 19:39 (UTC +04:00)
В Азербайджане будут определены правила проведения проверок в субъектах естественных монополий

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут определены правила проведения проверок в субъектах рынка и естественных монополий.

Как сообщает Trend, это отражено в подписанном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым указе о применении закона "Об утверждении, вступлении в силу Кодекса о конкуренции и правовом регулировании в связи с этим", и урегулировании некоторых вопросов, связанных с этим.

Кабинет министров должен в 6-месячный срок утвердить по согласованию с Президентом Азербайджанской Республики правила проведения проверок органом конкуренции в субъектах рынка и субъектах естественных монополий.

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