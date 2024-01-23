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В Азербайджане будет создана Комиссия по конкуренции

Экономика Материалы 23 января 2024 19:48 (UTC +04:00)
В Азербайджане будет создана Комиссия по конкуренции

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Будет создана Комиссия по конкуренции.

Как сообщает Trend, это отражено в подписанном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым указе о применении закона "Об утверждении, вступлении в силу Кодекса о конкуренции и правовом регулировании в связи с этим", и урегулировании некоторых вопросов, связанных с этим.

Кабинет министров должен в 4-месячный срок по согласованию с Президентом Азербайджанской Республики утвердить правила создания, состав Комиссии по конкуренции, порядок рассмотрения ею дел и принятия решений.

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