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В Азербайджане будет подготовлен перечень субъектов естественной монополии

Экономика Материалы 23 января 2024 21:30 (UTC +04:00)
В Азербайджане будет подготовлен перечень субъектов естественной монополии

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Будет подготовлен перечень субъектов естественной монополии.

Как сообщает Trend, это отражено в подписанном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым указе о применении закона "Об утверждении, вступлении в силу Кодекса о конкуренции и правовом регулировании в связи с этим", и урегулировании некоторых вопросов, связанных с этим.

Кабинету министров в 4-месячный срок на основании предложений министерства экономики Азербайджанской Республики по согласованию с Президентом Азербайджанской Республики поручено утвердить правила перечня субъектов естественных монополий. За этот период также должны быть утверждены по согласованию с Президентом Азербайджанской Республики форма и порядок представления финансовой отчетности о результатах предпринимательской деятельности субъектов естественной монополии.

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