Азербайджан и Турция будут обмениваться опытом для развития информбазы в области конкуренции

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Турция будут обмениваться опытом с теоретической и практической точек зрения для развития информационной базы в области конкуренции.

Как сообщает в среду Trend, об этом в социальной сети "Х" написал начальник Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана Мамед Аббасбейли.

Он отметил, что в рамках заседания с участием органов конкуренции государств-членов Организации тюркских государств состоялась двусторонняя встреча с руководителем турецкого органа конкуренции Биролом Кюле.

"На встрече мы говорили о важности торговых связей и здоровой конкурентной среды в реализации инвестиционных проектов. Была предоставлена информация о современных подходах к устойчивому улучшению деловой и конкурентной среды в разработанном и недавно утвержденном Кодексе о конкуренции", - говорится в публикации.

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