Азербайджан примет участие в выставках в Японии, Корее и Германии - AZPROMO

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что в этом году Азербайджан примет участие в выставках в Японии, Корее и Германии.
Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.
"В прошлом году азербайджанские компании приняли участие в пяти международных выставках", - отметил он.
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