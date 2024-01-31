В настоящее время цены на квартиры в Баку находятся на пике - эксперт

БАКУ /Trend/ - В настоящее время цены на квартиры в Баку находятся на пике. Но на рынке недвижимости наблюдается нехватка покупателей. Если так продолжится, цены на квартиры могут упасть.

Об этом в среду, отвечая на вопросы Trend, заявил эксперт по вопросам имущества Эльнур Фарзалиев.

Он отметил, что цены на квартиры, которые в настоящее время могут стать предметом ипотеки, сильно выросли.

"Покупать квартиру в Баку по льготным ипотечным кредитам было выгодно пять лет назад. Сегодня, цена продажи однокомнатных квартир в районах, близких к центру, превышает 100 тысяч манатов. Объемы обычных и льготных ипотечных кредитов должны быть увеличены. Сегодня сложно купить дом за 100 тысяч манатов в ипотеку. Это будет удобно только в том случае, если частные дома без купчих будут обеспечены документом. Есть частные дома по низким ценам. Однако эти дома не могут быть проданы в кредит из-за отсутствия купчих", - сказал эксперт.

По его словам, ипотечные кредиты на льготных условиях очень выгодны для других регионов, но не столицы.

"В целом данные кредиты, которые будут выдаваться на льготных условиях, окажут положительное влияние на рынок недвижимости, увеличив покупательскую массу. Относящиеся к льготной категории лица, однако, вынуждены вложить дополнительные средства в выделенную им ипотеку и покупать квартиру", - подчеркнул Э.Фарзалиев.

Отметим, что в целях продолжения процесса ипотечного кредитования в течение 2024 года Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом (ИКГФ) Азербайджана банкам-участникам были выделены лимиты на выдачу ипотечных кредитов, в том числе льготных ипотечных кредитов.

Информацию об этом распространил ИКГФ.

"Прием заявок на получение обычных ипотечных кредитов начнется 2 февраля с 11:00. Дополнительная информация о приеме заявок на льготные ипотечные кредиты будет предоставлена", - говорится в сообщении ИКГФ.

Прием заявок на получение ипотечного кредита осуществляется на портале электронного правительства (www.e-gov.az) в режиме реального времени через существующую систему "электронная ипотека и кредитная гарантия".

Информацию об условиях ипотечных кредитов можно получить на официальном сайте Фонда.

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