Центробанк Азербайджана аннулировал лицензию "Azərsığorta"

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) аннулировал лицензию ОАО "Azərsığorta".

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на ЦБА.

Напомним, что 31 января был подписан указ об отмене указа "Об организации деятельности Государственной страховой коммерческой компании и "Azərsığorta"" от 16 июля 2022 года. На основании указа, решением Совета директоров ЦБА от 14 февраля 2024 года аннулирована лицензия №000270 от 14 октября 2009 года, выданная акционерному обществу "Azərsığorta" на осуществление страховой деятельности.

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