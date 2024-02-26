В январе 2024 года зафиксирован рост страхового рынка Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В январе 2024 года страховые сборы в Азербайджане выросли на 5,5 процента или на 7,3 миллиона манатов и составили 139,1 миллиона манатов.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

В январе прошлого года объем сборов по страховому рынку составил 131,8 миллиона манатов.

За этот период общий объем страховых выплат увеличился на 10,3 процента, или на 3,6 миллиона манатов и составил 38,9 миллиона манатов. В январе 2023 года эта цифра составила 35,2 миллиона манатов.

В прошлом году, относительно вырос убыток страхового рынка. Так, если в январе 2023 года страховщики направляли на выплату 26,7 манатов из каждых 100 собранных манатов, то за первый месяц этого года эта цифра выросла до 27,9 манатов.

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