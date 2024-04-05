В Азербайджане определены критерии платежных инструментов малых сумм

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане платежные инструменты, отвечающие двум критериям, будут считаться платежными инструментами малых сумм.
Как сообщает в пятницу Trend, это нашло свое отражение в "Правиле об осуществлении платежных операций и платежных инструментах", утвержденном правлением Центрального банка Азербайджана.
Согласно решению, эти критерии следующие:
- сумма платежных операций по одному инструменту в течение одного календарного месяца не должна превышать 300 манатов или в их эквиваленте в иностранной валюте;
- сумма денежных средств, хранящихся в данном инструменте, не должна превышать 300 манатов или в их эквиваленте в иностранной валюте.
Кроме того, в решении говорится, что платежные инструменты, для которых не требуется идентификация пользователя платежного сервиса, должны соответствовать следующим требованиям:
- может использоваться только для платежных операций внутри страны;
- не может быть использован для осуществления денежного перевода и расходования денежных средств в наличном виде;
- пользователем могут быть только физические лица.
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