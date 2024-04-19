Новая финансовая политика Турции помогает ей снизить уязвимость - МВФ

ВАШИНГТОН /Trend/ - Новая финансовая политика Турции помогает ей снизить уязвимость.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал сегодня директор Европейского департамента МВФ Альфред Каммер в ходе брифинга по экономическим перспективам Европы в рамках Весенних совещаний МВФ в Вашингтоне.

«В середине 2023 года мы стали свидетелями абсолютного поворота политики и введения новой политики в денежно-кредитной сфере с существенным ужесточением, а также в бюджетной сфере с бюджетной консолидацией», — сказал он.

Каммер отметил, что МВФ уже видит некоторые достижения, и дело не только в дефляции, для полной реализации которой потребуется больше времени.

«Но уязвимость Турции уменьшилась благодаря этой политике. У меня была беседа с министром казначейства и финансов Мехметом Шимшеком вчера. Он сказал, что существующие реформы входят в долгосрочную программу, и отметил, что Центральный банк будет выполнять эту программу. Ожидается, что эта программа еще больше снизит уязвимость, что со временем приведет к непосредственному снижению инфляции, а также создаст климат для инвестиций, чтобы изменить модель роста и сбалансировать рост», — добавил он.

Также Каммер отметил, что МВФ поддерживает действующую программу реформ в Турции.

Он добавил, что никакие новые программы МВФ для Турции не обсуждаются.

Отметим, что 15 апреля в Вашингтоне стартовали Весенние совещания Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка.

Основные министерские встречи и мероприятия пройдут 17-19 апреля, а другие встречи - 15-20 апреля.

В числе основных мероприятий заседания Комитета по развитию и Международного валютно-финансового комитета МВФ, на которых обсуждается ход работы Группы Всемирного банка и МВФ.

Весенние совещания собирают вместе руководителей центральных банков, министров финансов и развития, парламентариев, представителей частного сектора, организаций гражданского общества и ученых для обсуждения вопросов, вызывающих глобальную озабоченность, включая вопросы мировой экономики, искоренение бедности, экономическое развитие.