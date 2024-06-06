В Минске состоялось заседание азербайджано-белорусской межправкомиссии

БАКУ /Trend/ - 6 июня в Минске состоялось 14-е заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь.

Как сообщили Trend в Кабинете министров Азербайджана, в заседании, которое прошло под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Али Ахмедова и заместителя премьер-министра Республики Беларусь Игоря Петришенко, также приняли участие руководители и уполномоченные представители соответствующих государственных структур двух стран.

В ходе заседания стороны констатировали высокий уровень азербайджано-белорусского взаимовыгодного партнерства в различных сферах.

Было выражено удовлетворение динамичным развитием двусторонних связей благодаря активному политическому диалогу, тесным контактам и совместным усилиям президентов двух стран.

В этой связи отмечена значимость недавнего государственного визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Азербайджан.

В ходе заседания стороны обсудили актуальные вопросы, стоящие на повестке дня двустороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено реализации договоренностей и поручений глав государств в торгово-экономической, инвестиционной, промышленной и аграрной сферах, а также в области образования и совместной деятельности на освобожденных территориях Азербайджана.

Была выражена обоюдная готовность продолжать конструктивный диалог по всему комплексу взаимовыгодного сотрудничества.

По итогам заседания Али Ахмедов и Игорь Петришенко подписали Протокол 14-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь, а также Актуализированную Дорожную карту по развитию сотрудничества между двумя странами на 2024-2025 годы.

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