ВВП Казахстана может сократиться на 1,3% к 2060 году из-за ущерба, вызванного наводнениями - министр

БАКУ /Trend/ – Согласно прогнозам, при отсутствии адаптационных мер валовый внутренний продукт Казахстана может сократиться на 1,3% к 2060 году из за ущерба, вызванного наводнениями.

Как передает Trend, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев на панельной дискуссии на тему "Изменение климата и региональное сотрудничество для предотвращения таяния ледников в Центральной и Западной Азии".

"Казахстан с его уникальной природой и богатыми ресурсами сегодня сталкивается с серьезными угрозами, которые ставят под удар нашу экосистему, водные ресурсы и экономику", - сказал он.

Министр отметил, что Казахстан, как и другие страны Центральной Азии, на собственном опыте ощущает влияние климатических изменений. Страна наблюдает значительное учащение наводнений и засух, а также ускоренное таяние ледников, которые играют жизненно важную роль в обеспечении водными ресурсами региона.

"В дополнение к этому до 75% наших сельскохозяйственных земель подвергаются риску засухи, что создает угрозу для продовольственной безопасности миллионов людей", - сказал он.

Он также добавил, что Казахстан поддерживает и одобряет региональную программу "От ледников к фермам", инициированную при поддержке Азиатского банка развития, которая направлена на комплексное управление водными ресурсами, внедрение устойчивых методов орошения и использование современных технологий в сельском хозяйстве Казахстана.