Доминикана требует объединенных усилий для борьбы с изменением климата

БАКУ /Trend/ - Доминиканская Республика подтверждает свою твердую приверженность Парижскому соглашению и настоятельную необходимость коллективных действий в ответ на глобальный климатический кризис.

заявила вице-министр по вопросам изменения климата и устойчивого развития Ана Эмилия Пиментель Родригес, выступая на саммите COP29 в Баку, сообщает Trend.

"За последние три года Доминиканская Республика столкнулась с разрушительными штормами, массовыми наводнениями и экстремальными периодами засухи, что привело к серьезным экономическим и социальным последствиям", — сказала Пиментель Родригес, подчеркнув прямые последствия изменения климата для страны, такие как сокращение сельскохозяйственных урожаев, дестабилизация общин и серьезное ограничение возможностей для развития.

Она также привлекла внимание к проблеме саргассума, разновидности морских водорослей, который влияет на прибрежные районы Доминиканской Республики и непосредственно угрожает туристической отрасли. "Загрязнение пляжей саргассумом привело к убыткам в миллионы долларов, что ставит под угрозу стабильность ключевой отрасли нашей экономики", — отметила она, добавив, что растущие затраты на его сбор перегружают местные ресурсы.

Несмотря на эти проблемы, Пиментель Родригес призвала к активизации международных усилий по преодолению климатического кризиса. "Как мы можем повышать устойчивость, когда ресурсы для этого так ограничены?" — спросила она, указав на недостаточные усилия мирового сообщества для ограничения глобального потепления. "Результаты глобального баланса очевидны: мы делаем недостаточно для сдерживания изменения климата", — заявила вице-министр.

Она также подчеркнула приверженность Доминиканской Республики охране окружающей среды: "Мы повысили амбициозность нашего национального вклада и подтверждаем нашу приверженность защите 30 процентов нашей морской и наземной территории".

Говоря о финансировании климатических инициатив, она подчеркнула, что Доминиканская Республика не просит благотворительности, а требует справедливости: "Справедливости для наших сообществ, экосистем и будущих поколений". Вице-министр призвала международное сообщество обеспечить адекватное и доступное финансовое содействие в борьбе с климатическими изменениями.

"Система фрагментирована и слишком сложна для наиболее уязвимых стран. Без своевременного финансирования мы не сможем справиться с потерями и ущербом, а также внедрить решения по адаптации и смягчению последствий", — предупредила Пиментель Родригес, подчеркнув, что глобальные обязательства должны привести к немедленным и ощутимым действиям.