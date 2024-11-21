ЕБРР поднимает вопрос роли частного сектора в "зеленом" финансировании на COP29

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) пересматривает свою стратегию "зеленого" финансирования, чтобы стимулировать системные изменения в финансировании борьбы с изменением климата.

Об этом заявил Тео Сэндс, главный менеджер по оценке Департамента независимой оценки ЕБРР, выступая на панельной дискуссии на COP29, организованной Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ), сообщает Trend.

На сессии обсуждалось, как фактические данные могут способствовать разработке эффективных стратегий климатического финансирования.

Сэндс подчеркнул, что новая стратегия ЕБРР направлена на переход от интеграции "зеленого" финансирования в свою деятельность к системному подходу. "Мы сосредоточены не только на непосредственных результатах финансирования, но и на создании возможностей для привлечения "зеленых" инвестиций со стороны других участников, особенно частного сектора", — пояснил он.

По оценкам, финансирование ЕБРР покрывает лишь около 2% потребностей в климатическом финансировании в странах его присутствия, и оставшиеся 98% должны быть обеспечены за счет частных инвестиций. "Наша задача — не только максимизировать наш вклад, но и создавать условия для привлечения дополнительных инвестиций", — отметил Сэндс. Среди ключевых инструментов он назвал политический диалог, создание благоприятных условий и укрепление доверия на рынке, что позволит стимулировать частный сектор к дальнейшему участию.

Сэндс также указал на сложности в оценке системного воздействия инициатив ЕБРР. Если прямое сокращение выбросов CO2 от таких проектов, как солнечные электростанции, легко измерить, то оценить, как эти инвестиции влияют на доверие инвесторов и восприятие рынков, значительно сложнее. "Главный вопрос в том, как наши инвестиции меняют отношение инвесторов в таких странах, как Узбекистан, Азербайджан, Иордания и Грузия. Создаем ли мы условия для развития рынков, которые могут функционировать без участия многосторонних банков развития?" — сказал он.

Важным фактором он назвал своевременность оценки. По словам Сэндса, существует тонкий баланс между включением данных в новую стратегию климатического финансирования и необходимостью подождать достаточно времени для оценки долгосрочных изменений. "Системные изменения требуют времени. Мы постоянно ищем баланс между полезностью выводов и получением объективных результатов", — добавил он.

Для преодоления этих сложностей ЕБРР сосредотачивает внимание на реалистичных результатах и увязывает системные изменения с внутренними процессами организации. Сэндс подчеркнул, что важно учитывать системный подход на ранних этапах разработки проектов и принятия решений.