Предпринимателям выдано льготных кредитов на сумму 212 миллионов манатов

БАКУ /Trend/ - За 11 месяцев текущего года Фондом развития предпринимательства через уполномоченные кредитные организации было выдано 211,7 миллиона манатов льготных кредитов на финансирование 5 144 проектов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Фонд.

Согласно информации, это на 43,6 процента больше, чем за тот же период прошлого года.

Чтобы воспользоваться льготными кредитами Фонда предприниматели должны обратиться в уполномоченные кредитные организации. К уполномоченным кредитным организациям относятся банки, небанковские кредитные организации и кредитные союзы, с которыми сотрудничает Фонд.

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