В Азербайджане упраздняется ряд хозрасчетных оптовых предприятий

БАКУ /Trend/ - Упраздняются хозрасчетные предприятия оптовой торговли в Сумгайыте, Мингячевире и Гяндже, а также в Низаминском и Сураханском районах Баку, Гёйчайском, Кюрдамирском, Балакенском, Уджарском, Абшеронском, Евлахском, Лянкяранском, Шамахинском, Сабирабадском районах.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на газету "Вергиляр" Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана.

Отмечено, что в течение двух месяцев кредиторы могут предъявить свои требования по адресу: AZ1010 Баку, Насиминский район, улица Узеира Гаджибейли, 62, бизнес-центр Marine Plaza, 14-й этаж.

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