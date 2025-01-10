Итальянская Leonardo нацелена на долгосрочные партнерства в Центральной Азии - вице-президент

БАКУ /Trend/ - Leonardo, мировой лидер в аэрокосмической промышленности, сферах обороны и безопасности, рассматривает Центральную Азию как стратегически важный регион.

Об этом в интервью Trend заявил вице-президент Leonardo по развитию международного бизнеса в Северо-Восточной Азии, Океании, Центральной Азии и Индии Анджело Чеккини.

Он подчеркнул приверженность компании налаживанию долгосрочных партнерских отношений в регионе, а не использованию краткосрочных возможностей. "Центральная Азия известна своей стратегической ролью моста между Азией и Европой, своими энергетическими ресурсами и важностью для региональной и международной безопасности", - отметил Чеккини.

Компания Leonardo специализируется на предоставлении модульных и масштабируемых решений, адаптированных под потребности региона в области безопасности, инфраструктуры и ликвидации последствий стихийных бедствий. Среди предложений компании - технологии для защиты от терроризма и киберугроз, обеспечения безопасного транспорта и управления ресурсами, а также для предотвращения и реагирования на стихийные бедствия.

На COP29 в Баку компания подчеркнула свой вклад в усилия по адаптации к изменению климата и декарбонизации, продемонстрировав космические технологии для управления ресурсами, мониторинга окружающей среды и повышения устойчивости к стихийным бедствиям. "Наш опыт поддерживает устойчивую энергетику и технологии, включая внедрение экологически чистых источников энергии и снижение рисков", - добавил вице-президент.

Кроме того, Leonardo ведет исследования в сфере альтернативных силовых установок, таких как гибридно-электрические и водородные технологии, для модернизации авиации в Центральной Азии на устойчивой основе.

"Мы стремимся способствовать долгосрочному росту и стабильности, предлагая индивидуальные решения и уважая суверенитет наших партнеров", — сказал в заключение Чеккини, подчеркивая роль Leonardo как надежного союзника в будущем развитии региона.