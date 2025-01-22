Генсек ООН призвал к увеличению финансирования борьбы с изменением климата для развивающихся стран

БАКУ /Trend/ - Необходимо значительно увеличить финансирование борьбы с изменением климата в развивающихся странах.

Как сообщает Trend, об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Глобальное потепление стремительно развивается, и мы не можем позволить себе отступать", — подчеркнул Гутерриш. Он отметил огромный потенциал возобновляемых источников энергии, назвав их исключительной экономической возможностью для всех стран.

Генсек ООН раскритиковал растущую тенденцию отказа финансовых учреждений и промышленных отраслей от обязательств по борьбе с изменением климата, заявив: "Это обречено на провал. Вы находитесь на неправильной стороне истории. Вы не на той стороне науки". Он также коснулся роли индустрии ископаемого топлива и ее союзников в области рекламы и связей с общественностью в попытках замедлить прогресс.

Генсек ООН ясно дал понять, что правительства должны выполнить свои обещания и разработать национальные планы действий по климату до COP30 в Бразилии в конце этого года. Эти планы должны соответствовать глобальной цели — ограничению повышения температуры до 1,5°C. Гутерриш также подчеркнул необходимость увеличения финансирования для борьбы с изменением климата, чтобы помочь развивающимся странам адаптироваться к изменениям климата, сокращать выбросы и воспользоваться преимуществами революции в области возобновляемых источников энергии.

Генеральный секретарь призвал к решению проблемы высоких капитальных затрат, которые, по его словам, мешают развивающимся странам двигаться вперед, и настоятельно призвал предприятия и финансовые учреждения разработать надежные и подотчетные планы перехода. В завершение он обратился к руководителям корпораций, которые продолжают поддерживать усилия по борьбе с изменением климата, со словами: "Сейчас ваше лидерство необходимо как никогда".