Обсуждена диверсификация направлений деятельности между Азербайджаном и bp

БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и президент SOCAR Ровшан Наджаф обсудили с исполнительным вице-президентом bp по добыче и операциям вопросы эффективного сотрудничества и диверсификации направлений совместной деятельности.

Об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров в своем аккаунте в социальной сети "X", сообщает Trend.

"Вместе с президентом SOCAR Ровшаном Наджафом были рады встрече в рамках Давосского экономического форума с исполнительным вице-президентом компании bp по добыче и операциям Гордоном Биррелом. Мы обсудили активное участие компании в переходе к "зеленой" энергии, эффективное сотрудничество с нашей страной и диверсификацию совместной деятельности", - отмечается в публикации.

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