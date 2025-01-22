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Обсуждена диверсификация направлений деятельности между Азербайджаном и bp

Экономика Материалы 22 января 2025 21:20 (UTC +04:00)
Обсуждена диверсификация направлений деятельности между Азербайджаном и bp
Фото: Микаил Джаббаров / X

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и президент SOCAR Ровшан Наджаф обсудили с исполнительным вице-президентом bp по добыче и операциям вопросы эффективного сотрудничества и диверсификации направлений совместной деятельности.

Об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров в своем аккаунте в социальной сети "X", сообщает Trend.

"Вместе с президентом SOCAR Ровшаном Наджафом были рады встрече в рамках Давосского экономического форума с исполнительным вице-президентом компании bp по добыче и операциям Гордоном Биррелом. Мы обсудили активное участие компании в переходе к "зеленой" энергии, эффективное сотрудничество с нашей страной и диверсификацию совместной деятельности", - отмечается в публикации.

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