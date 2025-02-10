Увеличился объем депозитов, размещенных в кредитных организациях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На 1 января 2025 года общая сумма депозитов, размещенных в кредитных организациях Азербайджана, составила 49,3 миллиарда манатов.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 2,6 миллиарда манатов или 7 процентов больше, чем месяц назад, и на 3,3 миллиарда манатов или 8,9 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По состоянию на 1 января текущего года 14,6 миллиарда манатов депозитов и вкладов принадлежали домохозяйствам, 3 миллиарда манатов - финансовым организациям и 22,5 миллиарда манатов - нефинансовым организациям.

В сравнении с прошлым годом депозиты, принадлежащие домохозяйствам, выросли на 1,7 миллиарда манатов (13,2 процента), депозиты, принадлежащие финансовым организациям, выросли на 711 миллионов манатов (30,1 процента), а депозиты, принадлежащие нефинансовым организациям, выросли на 881 миллион манатов (4,1 процента).