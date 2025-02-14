Увеличилось количество депозитных счетов в Национальном депозитарном центре - Агагусейн Худавердиев

БАКУ /Trend/ - Если с 1997 года по конец 2023 года количество депозитных счетов в Национальном депозитарном центре (НДЦ) составляло 121 610, то к концу 2024 года этот показатель достиг 160 545.

Об этом сказал сегодня председатель правления Национального депозитарного центра Агагусейн Худавердиев во время выступления на Азербайджанском финансовом форуме, сообщает Trend.

Он отметил, что количество активных депозитных счетов составило 75 024 на конец 2023 года и 105 552 на конец 2024 года соответственно.

"Задействована необходимая инфраструктура, которая делает возможной торговлю на вторичном рынке. В результате на портале Investor НДЦ у инвесторов появилась возможность получать информацию о ценных бумагах, находящихся на их балансе. Еще одним важным нововведением, реализованным НДЦ, является дистанционное проведение общих собраний акционеров и внедрение системы электронного голосования. НДЦ впервые внедрил эту услугу в нашей стране, способствуя повышению уровня доступности, защите прав акционеров и повышению прозрачности. В настоящее время в этой сфере продолжается работа по внедрению электронных выписок и онлайн-платежей по услугам, предоставляемым эмитентам и инвесторам", - отметил А.Худавердиев.