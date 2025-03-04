Депутат Милли Меджлиса о резком росте депозитных ставок в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В последнее время в Азербайджане наблюдается резкий рост депозитных ставок, особенно в иностранной валюте. Годовые проценты по вкладам в долларах США в системно значимых банках выросли до 4,5 процентов, а трехмесячные проценты увеличились до 3 процентов.

Как сообщает во вторник Trend, об этом в своем аккаунте в социальной сети Facebook написал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, экономист Вугар Байрамов.

По словам депутата, одним из ключевых моментов является то, что банки теперь предлагают более высокие доходы по депозитам, чем застрахованные проценты, что приведет к увеличению объема незастрахованных вкладов.

"Согласно законодательству, депозиты до 100 000 манатов в каждом участвующем банке подлежат страхованию. Годовая процентная ставка застрахованных вкладов составляет 12 процентов в национальной валюте и 2,5 процента в иностранной валюте.

Как видно, несмотря на то, что максимальная процентная ставка застрахованных вкладов в иностранной валюте составляет 2,5 процента, в настоящее время в большинстве банков депозитные ставки по таким вкладам достигают 5 процентов. Это означает, что вклады с процентной ставкой выше установленного уровня не подлежат страхованию, независимо от суммы. В случае банкротства банка такие вклады не будут возвращены.

Между тем, общий объем депозитов к концу января 2025 года снизился с 40 миллиардов 270 миллионов манатов до 40 миллиардов 175 миллионов манатов по сравнению с предыдущим месяцем. Снижение связано с уменьшением депозитов, размещенных нефинансовыми организациями, которые за этот период сократились с 22 миллиардов 532 миллионов манатов до 21 миллиарда 756 миллионов манатов.

Интересно, что если в банках имеются избыточные средства, то почему тогда реализуется политика дорогих депозитов? На самом деле, увеличение процентных ставок по депозитам свидетельствует не о наличии излишков средств в банках, а о спросе на капитал. Это, в свою очередь, является плохим сигналом для кредитного рынка",- отмечается в публикации депутата.

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