Названо количество звонков, поступивших в минэнерго Азербайджана в первом квартале 2025 г.

БАКУ /Trend/ - За первый квартал 2025 года через "Колл-центр" и "Горячую линию" в министерство энергетики Азербайджана поступило 1362 звонка.

Об этом в четверг сообщили Trend в министерстве.

Согласно информации, из общего числа звонков 1056 касались вопросов, связанных с электроснабжением, теплоснабжением и подачей природного газа, 121 звонок носил благодарственный характер, а 185 обращений были связаны с другими вопросами.

В отчетный период все звонки были оперативно обработаны. Обращения, требующие дополнительного изучения, были направлены в соответствующие структурные подразделения министерства или подведомственные учреждения. Все заявители были проинформированы о результатах рассмотрения их обращений.

Для эффективной работы с обращениями граждан в министерстве энергетики функционируют "Колл-центр" - 974 и "Горячая линия" - (012) 598-16-55.

Жители столицы могут обратиться в "Колл-центр", набрав короткий номер 974, а из регионов и с мобильных операторов — по номеру 012 974.

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