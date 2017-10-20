Официальный курс маната к мировым валютам на 20 октября (версия 2)

Добавлены курсы валют (первая версия опубликована в 09:26)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 20 октября установлен на уровне 1,7001 и 2,0087 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.