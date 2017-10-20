Официальный курс маната к мировым валютам на 20 октября (версия 2)

20 октября 2017 10:04 (UTC+04:00)

Добавлены курсы валют (первая версия опубликована в 09:26)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 20 октября установлен на уровне 1,7001 и 2,0087 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.

Курсы валют и драгметаллов

20.10.2017

1 доллар США

1 USD

1.7001

1 евро

1 EUR

2.0087

1 австралийский доллар

1 AUD

1.3336

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0975

100 белорусских рублей

100 BYR

0.8701

1 бразильский реал

1 BRL

0.5369

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4629

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1252

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1501

1 чешская крона

1 CZK

0.0782

1 чилийский песо

1 CLP

0.2719

1 китайский юань

1 CNY

0.2567

1 датская крона

1 DKK

0.2699

1 грузинский лари

1 GEL

0.6836

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2179

1 индийская рупия

1 INR

0.0262

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.2277

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0126

100 иранских риалов

100 IRR

0.0045

1 шведская крона

1 SEK

0.2086

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7328

1 израильский шекель

1 ILS

0.4872

1 канадский доллар

1 CAD

1.3586

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6257

1 казахский тенге

1 KZT

0.0051

1 киргизский сом

1 KGS

0.0248

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1121

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4023

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0902

1 молдавская лея

1 MDL

0.0982

1 египетский фунт

1 EGP

0.0964

1 норвежская крона

1 NOK

0.2137

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0211

1 польский злотый

1 PLN

0.4741

1 российский рубль

1 RUB

0.0296

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2504

1 саудовский риал

1 SAR

0.4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.4013

1 турецкая лира

1 TRY

0.4644

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0562

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1932

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4858

1 украинская гривна

1 UAH

0.0641

100 японских иен

100 JPY

1.5018

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.1879

Золото (1 унция)

1 XAU

2187.0086

Серебро (1 унция)

1 XAG

29.1567

Платина (1 унция)

1 XPT

1565.7921

Палладий (1 унция)

1 XPD

1616.7951
Azernews Newspaper
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