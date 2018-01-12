Госпредприятия Азербайжана в 2017 году получили продовольственную продукцию на 97 млн манатов

БАКУ /Trend/ - За 2017 год предприятия, финансируемые из государственного бюджета Азербайджана, были обеспечены продовольственной продукцией по 18 наименованиям на сумму 97 миллионов манатов, сообщает в пятницу ОАО "Заготовка и снабжение продовольственной продукцией".

Согласно сообщению, большая часть продукции была приобретена у местных производителей, среди которых 395 фермеров и 276 компаний, что означает ввод большого объема финансовых средств в их оборот.

Кроме того, в отчетный период ОАО 2017 года на экспорт продукции на 54,93 миллиона манатов.

С апреля 2017 года ОАО также приступило к выплате авансов.

"Всего в течение года в ОАО поступили обращения от 309 производителей продовольственной продукции. В результате мониторинга обращений и проверки документов 132 хозяйственным субъектам было выдано свыше 3,54 миллиона манатов аванса", - сообщил собеседник агентства.

В апреле 2016 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Открытого акционерного общества "Заготовка и снабжение продовольственной продукцией".

Общество было создано в целях стимулирования производства и (или) переработки сельскохозяйственной продукции, обеспечения развития производителей сельскохозяйственной продукции, дальнейшего повышения качества продовольственной продукции, обеспечения рационального использования государственных средств, создания основы для повышения социального благосостояния населения, занимающегося сельским хозяйством в регионах, обеспечения централизованного осуществления закупки продовольственной продукции по государственному заказу.

За прошедший период ОАО создало структурные подразделения в 12 районах и опорные пункты в 38 районах Азербайджана. С закупщиками, финансируемыми из госбюджета, было заключено 1 925 договоров.

Официальный курс на 12 января составляет 1,7001 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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