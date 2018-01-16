Золотовалютные резервы Узбекистана увеличились

БАКУ /Trend/ - Золотовалютные резервы Узбекистана в 2017 году увеличились на 1,4 миллиарда долларов, сообщила во вторник пресс-служба Центрального банка Узбекистана.

По итогам 2017 года объем чистых золотовалютных резервов составил 26,6 миллиарда долларов.

Впервые объем золотовалютных резервов был официально озвучен в ноябре 2017 года.

Первый заместитель председателя Центрального банка Тимур Ишметов заявил, что их объем только с начала осени увеличился на 750 миллионов долларов и составил 26 миллиардов долларов.

По сообщению Центробанка, также одним из важнейших макроэкономических факторов, определивших изменение денежно-кредитной политики во второй половине 2017 года, стала либерализация валютной политики.

Принятые меры способствовали стабильному увеличению среднемесячных объемов операций банков по купле-продаже иностранной валюты в сентябре-декабре 2017 года по сравнению с первым полугодием 2017 года: покупка юридическими лицами – на 60 процентов, продажа – более чем в четыре раза.

Население получило возможность продавать свои валютные средства в обменных пунктах коммерческих банков по рыночному курсу.

После сентябрьской девальвации обменный курс сохранился на стабильном уровне и колебался в диапазоне одного процента: 8049-8138 сумов за один доллар.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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