В Узбекистане беспилотники помогут развитию сельского хозяйства

24 января 2018 17:47 (UTC+04:00)

ТАШКЕНТ /Trend/ - В Узбекистане намерены использовать беспилотные летательные аппараты для мониторинга посевов сельскохозяйственных культур, сообщили Trend в министерстве сельского и водного хозяйства республики.

Как уточнили в министерстве, ООО «Беспилотные технологии», действующее при холдинговой компании «Узбекозиковкатхолдинг», получило первые беспилотные авиационные системы «Птеро G1», и в настоящее время ведутся оформление документов и тестовые испытания.

В частности, беспилотные летательные аппараты будут использоваться при обмере и мониторинге посевов сельскохозяйственных культур, включая овощные, бахчевые культуры, виноград, картофель и сады, оценке всхожести.

Помимо этого с помощью беспилотников будут определяться площади используемых пахотных земель и пустующих участков, оцениваться состояние почвы, проводиться планирование комплекса агротехнологических работ для достижения планируемого урожая, инвентаризация и картографирование сельскохозяйственных угодий.

(Автор: Мамед Дашдамиров. Редактор: Ирина Парфёнова)

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