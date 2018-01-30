ЕС намерен использовать потенциал БТК

БАКУ /Trend/ - Европейский союз (ЕС) намерен использовать потенциал новых транспортных коридоров, создающихся в направлении Азии, в том числе и железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс (БТК), сказал на пресс-конференции в Баку во вторник генеральный директор Еврокомиссии по транспорту и мобильности Хенрик Хололей.
По его словам, БТК - это важный коридор, который связывает Европу и Азию и имеет высокий торговый потенциал.
В октябре прошлого года в Бакинском международном морском торговом порту состоялась торжественная церемония по случаю открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.
Железная дорога БТК построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.
(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.