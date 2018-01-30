ЕС намерен использовать потенциал БТК

30 января 2018 18:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Европейский союз (ЕС) намерен использовать потенциал новых транспортных коридоров, создающихся в направлении Азии, в том числе и железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс (БТК), сказал на пресс-конференции в Баку во вторник генеральный директор Еврокомиссии по транспорту и мобильности Хенрик Хололей.

По его словам, БТК - это важный коридор, который связывает Европу и Азию и имеет высокий торговый потенциал.

"Азербайджан превращается в региональный транспортный и логистический хаб, и это происходит в интересах ЕС. БТК связывает Европу с Азией, сокращает расстояние и время для доставки товаров. ЕС хочет получать выгоды от подобных новых возможностей и использовать потенциал новых коридоров, в том числе БТК. Создание новой железной дороги важно и с точки зрения экологии", - сказал Хололей.

В октябре прошлого года в Бакинском международном морском торговом порту состоялась торжественная церемония по случаю открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Железная дорога БТК построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В переговорах по авиасоглашению с Азербайджаном отмечается прогресс - еврокомиссар
Бизнес 17:59
Азербайджан и ЕС расширят сотрудничество в сфере транспорта (ФОТО)
Бизнес 17:55
ЕС: Армянская АЭС должна быть закрыта
Армения 13:45
Лукашенко: "Восточное партнерство" не должно стать политизированной организацией
Беларусь 12:56
Джавид Гурбанов: Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс послужит росту транзитного потенциала стран региона (ФОТО)
Бизнес 29 января 22:09
Глава МИД Азербайджана встретился с Хенриком Хололеем (ФОТО)
Политика 29 января 20:57
Сенат Франции рассмотрит соглашение о партнерстве между Казахстаном и ЕС
Казахстан 28 января 04:03
Азербайджан стал важным транспортным узлом в регионе – посол ЕС (ФОТО)
Бизнес 26 января 16:34
Спецпредставитель ЕС по вопросам Южного Кавказа посетит Баку
Политика 25 января 14:25
ЕС не должен жаловаться на налоговую реформу Трампа - Меркель
Европа 24 января 19:28
Слова Президента Ильхама Алиева о ж/д БТК в Давосе привлекут к ней дополнительное внимание - эксперт
Бизнес 24 января 18:48
Мадрид решил закрыть представительство Каталонии при ЕС
Европа 24 января 18:30
Проект БТК изменил транспортную карту Грузии - премьер
Бизнес 23 января 18:16
ЕС принял дополнительные санкции по КНДР
Европа 22 января 16:43
Глава МИД Франции: ЕС намерен заключить соглашение об ассоциации с Палестиной
Европа 22 января 12:22
Назван объем транспортированных по БТК грузов
Бизнес 18 января 12:34
ЕС готов свернуть процесс Brexit
Европа 18 января 03:52
ЕС и Турция планируют встречу на высшем уровне в марте - СМИ
Турция 18 января 01:19