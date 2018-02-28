Комитет кредиторов азербайджанского Bank Standard может быть переформирован

БАКУ /Trend/ - Кредиторы азербайджанского Bank Standard предлагают переформировать комитет кредиторов. С таким предложением в среду на заседании комитета кредиторов выступил председатель комитета кредиторов банка Акрам Гасанов.

По словам председателя комитета, из первоначального состава комитета кредиторов банка заседания посещают максимум, пять человек.

"Это создает проблемы и в судах, где должны присутствовать кредиторы, являющиеся членами комитета. Поэтому я предлагаю переформировать комитет, утвердив новый состав, не превышающий 25 человек", - сказал Гасанов.

В свою очередь заместитель председателя Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) Вугар Абдуллаев предложил создать новый список лиц, который желают войти в комитет и предоставить его в Фонд.

"Мы проверим, являются ли эти лица кредиторами банка, и передадим данный список в суд для утверждения", - сказал Абдуллаев.

Комитет кредиторов Bank Standard был создан в апреле прошлого года. В состав комитета вошли девять физических лиц, Национальный фонд поддержки предпринимательства, университет «Хазар», общественное объединение «Центр защиты прав азербайджанской молодежи», а также компании Azercell Telecom, SOCAR Cape, SOCAR Marketing, Standard Insurance, GESCO, лизинговая компания UniLeazing, страховая компания Qala Life и небанковская кредитная организация FINCA Azerbaijan

Лицензия Bank Standard была отозвана первого октября 2016 года, а четвертого октября банк объявили банкротом.

Bank Standard был основан в 1995 году. Он был одним из самых крупных частных коммерческих банков Азербайджана и входил в число лидеров рынка по объемам депозитов.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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