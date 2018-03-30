Xalq Bank в списке лидеров в области развития электронной торговли

БАКУ /Trend/ - На мероприятии, организованном Центральным банком и Ассоциацией банков Азербайджана и посвященном итогам 2017 года Xalq Bank был удостоен награды «Банк-лидер в области в развития электронной торговли», сообщает банк в пятницу.

Данная награда является результатом успешных проектов и кампаний проводимых Xalq Bank и направленных на развитие и популяризацию безналичных оплат и электронных платежей. Для улучшения качества обслуживания клиентов и развития электронной торговли банк и в дальнейшем планирует проведение подобных мероприятий.

Более подробную информацию о продуктах, услугах и кампаниях Xalq Bank можно получить по телефону Информационной службы 138, а также на сайте www.xalqbank.az.

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