В Узбекистане ликвидируют частные и семейные предприятия

2 апреля 2018 15:01 (UTC+04:00)

В Узбекистане планируют ликвидировать частные и семейные предприятия, а также другие неэффективные организационно-правовые формы субъектов предпринимательства.

Об этом, в ходе обсуждения проекта Концепции налоговой реформы Узбекистана до 2020 года, сказал заместитель министра финансов страны Вячеслав Пак, передает АН Podrobno.uz.

По его словам, это необходимо сделать для выравнивания налоговой нагрузки, создания здоровой конкурентной среды и условий честного ведения бизнеса для всех.

"Согласно действующему законодательству, эти предприятия имеют преимущества над другими. О чем идет речь? Например, если элементарно, вы имеете право платить за электричество и газ по ставкам, установленным для физических лиц, то это дает вам снижение конечной себестоимости продукции и создает неравные условия", — заметил замминистра финансов.

Кроме того, у частных предприятий, заметил Пак, фактически нет налогов на дивиденды, что противоречит созданию равных условий на рынке для всех.

"По сути сейчас частное предприятие ничем не отличается от индивидуального предпринимателя. У него нет уставного фонда, оно полностью использует свое имущество в целях осуществления предпринимательской деятельности, и, уплатив налог на прибыль, оно автоматически получает все остальные средства без уплаты налога на дивиденды", — рассказал Вячеслав Пак.

Напомним, что в Узбекистане сейчас идет обсуждение Концепции налоговой реформы до 2020 года, которая предполагает коренную трансформацию всей системы фискальных органов. Она должна быть представлена на рассмотрение президента и правительства до 1 апреля 2018 года.

Кроме того, до 1 июля 2018 года планируется подготовить проект Налогового кодекса в новой редакции.

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