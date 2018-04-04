В Азербайджане будут снижены тарифы по страхованию ипотечных кредитов

4 апреля 2018 12:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские страховые компании (СК) снизят страховые тарифы по ипотечным кредитам, сообщает в среду Ассоциация страховщиков Азербайджана (АСА).

Согласно сообщению, договоренность об этом была достигнута в рамках встречи председателя АСА Мустафы Аббасбейли с руководством Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда.

"В рамках следующих встреч будут обсуждены конкретные меры, которые будут предприняты в связи с данной договоренностью", - отмечено в сообщении.

В настоящее время в Азербайджане нет единых тарифов по страхованию ипотечных кредитов. Тарифы формируются страховыми компаниями в индивидуальном порядке и зависят от рисков.

Согласно данным Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана сборы СК по страхованию кредитов в целом по итогам первых двух месяцев 2018 года составили 1,9 тысячи манатов. Выплаты за отчетный период не производились.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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