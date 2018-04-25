Филиалы AtaBank будут функционировать на время проведения Формулы 1 в Баку

25 апреля 2018 12:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с проходящим в Баку Гран-при Азербайджана по Формуле 1 два центральных филиала ОАО AtaBank с 28 по 29 апреля будут предоставлять банковские услуги с 9:00 до 18:00, сообщает банк в среду.

Клиентов будут обслуживать следующие филиалы банка:
• «Баку»: проспект Нефтчиляр, 67. Тел.: (012) 437 23 71, 437 23 72
• «Сахиль»: улица Пушкина, 9. Тел.: (+994 12) 598 11 36

Временный переход филиалов на усиленный режим работы осуществляется с целью качественного и бесперебойного обслуживания как местных клиентов, так и гостей столицы во время Гран-при Азербайджана по Формуле 1.

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