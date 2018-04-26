Ликвидационный план азербайджанского Bank Standard вновь обжалован

БАКУ /Trend/ - Комитет кредиторов азербайджанского Bank Standard направил кассацию в Верховный суд Азербайджана для обжалования решения Бакинского апелляционного суда по утверждению ликвидационного плана банка, сообщил в четверг на заседании комитета его председатель Акрам Гасанов.

"Как вы знаете, Бакинский апелляционный суд утвердил ликвидационный план Bank Standard на второй и третий кварталы 2017 года. В связи с этим мы подали кассацию в Верховный суд Азербайджана. Мы не согласны с тем, что Азербайджанский фонд страхования вкладов является первым в очереди кредиторов банка. Если Верховный суд также отклонит нашу кассацию, мы обратимся в Конституционный суд страны", - сказал Гасанов.

Лицензия Bank Standard была отозвана первого октября 2016 года, а четвертого октября банк объявили банкротом.

Bank Standard был основан в 1995 году. Он был одним из самых крупных частных коммерческих банков Азербайджана и входил в число лидеров рынка по объемам депозитов.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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