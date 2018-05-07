Международный банк Азербайджана представляет специальный кредит по случаю Дня Победы

7 мая 2018 17:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Международный банк Азербайджана (МБА) объявляет о начале новой кредитной кампании по случаю Дня Победы – 9 мая, сообщает банк в понедельник.

В рамках кампании обладатели зарплатных и пенсионных карт Международного банка Азербайджана получат возможность приобрести наличный кредит на льготных условиях в период с седьмого по 10 мая.

Преимущества данной кампании:

Сумма кредита – до 20 000 манатов

Срок выдачи кредита – до 60 месяцев

Годовая процентная ставка – со скидкой в 2% / начиная с 23%

Кредиты до 5 000 манатов выдаются без поручителя

Оформление кредита БЕЗ КОМИССИИ

Кредит наличными, можно получить во всех филиалах Международного банка Азербайджана. Достаточно лишь обратиться в ближайший филиал банка, предъявив удостоверение личности и зарплатную карту. Для получения более детальной информации о кампании клиент может позвонить в Информационный центр по номеру 937. Также клиент МБА может послать SMS с последними восемью цифрами номера своей зарплатной или пенсионной карты на короткий номер 8937, чтобы узнать сумму предоставляемую ему под кредит.

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной страничке банка в социальной сети Facebook.

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