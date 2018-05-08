Оглашены сроки следующего заседания Международной ассоциации ТМТМ

БАКУ /Trend/ - Следующее заседание членов Международной ассоциации «Транскаспийский международный транспортный маршрут» состоится в июне 2018 года в городе Алматы. Об этом во вторник, в ходе общего собрания объединения юридических лиц Международной ассоциации "Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ)", сказал председатель Казахстанских железных дорог (КТЖ) Канат Алпысбаев.

“На следующем заседании ассоциации, я думаю, мы сможем ознакомиться с результатами работы по развитию ТМТМ за первое полугодие 2018 года. Мы видим большой потенциал в развитии ТМТМ, и увеличении грузооборота между странами-членами ассоциации, и считаем, что это принесет значительную выгоду большому количеству стран и организаций. Нас, в свою очередь, поддерживают и главы наших государств, и мы должны сделать все необходимое для выполнения всех задач”, - сказал Алпысбаев.

Напомним, что во вторник, 8 мая в Баку состоялось заседание объединения юридических лиц Международной ассоциации "Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ)”, в ходе которого члены ассоциации подписали итоговый протокол, утверждающий тарифы на перевозку угля и зерновых, масленичных и бобовых культур, а также приняты два новых члена в Ассоциацию ТМТМ - ООО "Anaklia Development Consortium" (Грузия) и ТОО "НМСК "Казмортрансфлот" (Казахстан).

Документ подписали глава ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов, гендиректор "Грузинской железной дороги" Давид Перадзе, председатель "Казахстанских железных дорог" Канат Алпысбаев, глава "Азербайджанского Каспийского морского пароходства" Рауф Велиев, управляющий по коммерческим и административным вопросам международного морского торгового порта Актау Мартин Воетманн, глава Бакинского международного морского торгового порта Талех Зиядов, заместитель генерального директора Батумского морского порта Ильяс Мукатов, гендиректор АО "Турецкие государственные железные дороги" Вейси Курт, глава ПАО "Украинская железная дорога" Евгений Кравцов.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Ali_Mustafayev

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.