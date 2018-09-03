Еще часть кредитов азербайджанского Bank Standard была обеспечена залогом

БАКУ /Trend/ - Еще часть необеспеченных кредитов азербайджанского банка Bank Standard, находящегося в процессе ликвидации, была обеспечены залоговым имуществом на сумму 61 миллион манатов.

Об этом в понедельник на заседании комитета кредиторов Bank Standard сказал заместитель исполнительного директора ADIF Вугар Абдуллаев.

По словам Абдуллаева, часть кредитов была выдана без залогового обеспечения, однако за прошедшее время эти займы удалось обеспечит залоговым имуществом.

"Все эти объекты имущества являются ликвидными и мы продолжим работу по их дальнейшей продаже и превращению в денежные средства", - сказал Абдуллаев.

По его словам, в настоящее время также продолжается продажа имущества Bank Standard.

"На сегодняшний день от продажи имущества Bank Standard получено около двух миллионов манатов. В основном на аукционах продаются транспортные средства, также продан один объект недвижимости. Мы продолжим работу по продаже имущества", - сказал Абдуллаев.

В целом, по его словам, на сегодняшний день фонд выплатил застрахованным вкладчикам Bank Standard компенсации на сумму 437 миллионов манатов.

"Из данной суммы ADIF за счет возвращенных кредитов, продажи имущества и прочих действий, предписанных законодательством, сумел вернуть свыше 85 миллионов манатов", - сказал Абдуллаев.

(Автор: Анвар Мамедов)

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