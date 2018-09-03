Еще часть кредитов азербайджанского Bank Standard была обеспечена залогом

3 сентября 2018 16:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Еще часть необеспеченных кредитов азербайджанского банка Bank Standard, находящегося в процессе ликвидации, была обеспечены залоговым имуществом на сумму 61 миллион манатов.

Об этом в понедельник на заседании комитета кредиторов Bank Standard сказал заместитель исполнительного директора ADIF Вугар Абдуллаев.

По словам Абдуллаева, часть кредитов была выдана без залогового обеспечения, однако за прошедшее время эти займы удалось обеспечит залоговым имуществом.

"Все эти объекты имущества являются ликвидными и мы продолжим работу по их дальнейшей продаже и превращению в денежные средства", - сказал Абдуллаев.

По его словам, в настоящее время также продолжается продажа имущества Bank Standard.

"На сегодняшний день от продажи имущества Bank Standard получено около двух миллионов манатов. В основном на аукционах продаются транспортные средства, также продан один объект недвижимости. Мы продолжим работу по продаже имущества", - сказал Абдуллаев.

В целом, по его словам, на сегодняшний день фонд выплатил застрахованным вкладчикам Bank Standard компенсации на сумму 437 миллионов манатов.

"Из данной суммы ADIF за счет возвращенных кредитов, продажи имущества и прочих действий, предписанных законодательством, сумел вернуть свыше 85 миллионов манатов", - сказал Абдуллаев.

(Автор: Анвар Мамедов)

Новость обновляется

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Состоятся очередные слушания по требованиям кредиторов азербайджанского Demirbank
Бизнес 30 июня 11:05
Имущество пяти азербайджанских банков будет выставлено на аукцион
Бизнес 4 июня 14:55
Азербайджанский фонд страхования вкладов значительно увеличил активы
Бизнес 1 июня 12:24
Создан комитет кредиторов азербайджанского Demirbank
Бизнес 19 мая 12:22
Еще часть кредитов азербайджанского Bank Standard будет обеспечена залогом
Бизнес 26 апреля 15:57
Ликвидационный план азербайджанского Bank Standard вновь обжалован
Бизнес 26 апреля 15:54
Лента новостей
Президент Франции принял верительные грамоты от посла Узбекистана
Узбекистан 17:37
Азербайджанские предприниматели реализуют проекты в области возобновляемой энергетики за рубежом (Эксклюзив)
Энергетика 17:35
Азербайджанец сыграл главаря разбойников в Италии (ФОТО)
Культура 17:35
Итоги валютных торгов в Израиле: курс доллара возрос, курс евро снизился
Израиль 17:33
Где будет размещена первая в Азербайджане плавучая солнечная электростанция? (Эксклюзив)
Энергетика 17:20
Сочинская встреча Президентов России и Азербайджана подтвердила готовность сторон к наращиванию экономических связей - эксперт
Точка зрения 17:18
ЕС выделит €138 млн на оказание помощи четырем странам Африки
Европа 17:16
Туристическому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией придан новый импульс - Ассоциация
Туризм 17:09
В Баку и районах Азербайджана стартуют инфосессии в рамках проекта I2B
ИКТ 17:02