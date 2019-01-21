Чехия заинтересована в грузоперевозках по железной дороге БТК (Эксклюзив)

21 января 2019 07:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Чешские компании заинтересованы участвовать в грузоперевозках по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК), сказала в эксклюзивном интервью Trend министр промышленности и торговли Чехии Марта Новакова.

Она отметила, что чешская компания Moravia Steel a.s. в настоящее время продолжает модернизацию железнодорожной дороги БТК.

Говоря в целом о сфере транспорта и логистики, Новакова отметила, что большие возможности представляют новые проекты, направленные на модернизацию транспортной инфраструктуры, реконструкцию автодорожной и железнодорожной сети.

Отметим, что открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоялось 30 октября 2017 года в Бакинском международном морском торговом порту.

Железная дорога БТК построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Чехией в 2018 году составил 1,04 миллиарда долларов. При этом на экспорт азербайджанской продукции пришлось 938,4 миллиона долларов. По сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, товарооборот между странами вырос на 36,5 процента, а экспорт азербайджанской продукции увеличился почти в два раза.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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