Чехия заинтересована в грузоперевозках по железной дороге БТК (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Чешские компании заинтересованы участвовать в грузоперевозках по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК), сказала в эксклюзивном интервью Trend министр промышленности и торговли Чехии Марта Новакова.
Она отметила, что чешская компания Moravia Steel a.s. в настоящее время продолжает модернизацию железнодорожной дороги БТК.
Говоря в целом о сфере транспорта и логистики, Новакова отметила, что большие возможности представляют новые проекты, направленные на модернизацию транспортной инфраструктуры, реконструкцию автодорожной и железнодорожной сети.
Отметим, что открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоялось 30 октября 2017 года в Бакинском международном морском торговом порту.
Железная дорога БТК построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.
Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Чехией в 2018 году составил 1,04 миллиарда долларов. При этом на экспорт азербайджанской продукции пришлось 938,4 миллиона долларов. По сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, товарооборот между странами вырос на 36,5 процента, а экспорт азербайджанской продукции увеличился почти в два раза.
(Автор: Сара Исрафилбекова)
Твиттер: @IsrafilbekovaS
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