Узбекистан проведет заседание 7 отраслевых органов СНГ

БАКУ/Trend/ - Узбекистан организует заседания семи отраслевых органов в качестве государства-сопредседателя СНГ, сообщат Trend со ссылкой на МИД Узбекистана.

Согласно данным МИД, пятого апреля делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым приняла участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ в Москве.

"В качестве государства-сопредседателя СНГ узбекская сторона в текущем году проводит на своей территории заседания семи отраслевых органов", - заявил Камилов на встрече.

Глава МИД отметил, что за последние два года Узбекистан значительно активизировал деятельность в формате СНГ и в настоящее время принимает полноценное участие в работе порядка 50 отраслевых органов Содружества.

Согласно данным ведомства, главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы многостороннего сотрудничества в рамках СНГ и перспективы развития взаимодействия государств-участников.

МИД Узбекистана добавил, что министры приняли обращение о необходимости сохранения и надлежащего ухода за воинскими захоронениями и воинскими памятниками Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, программу действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств-участников СНГ и другие решения, направленные на углубления многостороннего сотрудничества в различных областях.

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