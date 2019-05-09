Как изменятся цены на коммерческие объекты в Баку?

БАКУ/Trend/ - Цены на коммерческие объекты в Баку в мае-августе текущего года будут расти, сообщил Trend эксперт в сфере недвижимости Нусрет Ибрагимов.

По словам эксперта, показатель роста составит порядка 2-3 процентов.

"Цены на коммерческие объекты Баку в будущем месяце вырастут на 1,5 процента, а в последующие месяцы сохранится последовательная динамика роста. При этом в мае-августе текущего года ожидается рост цен на аренду коммерческой недвижимости до 1,5 процента", - сказал эксперт.

Ибрагимов отметил, что снижение цен на коммерческие объекты ожидается осенью текущего года, а уже ближе к концу года вновь возобладает тенденция роста цен.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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