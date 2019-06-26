Стоимость биткоина впервые с января 2018 года превысила отметку в $12 тысяч

Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина - в среду впервые с 28 января 2018 года преодолела отметку в 12 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 07.21 мск биткоин дорожал на 9,55%, до 12,246 тысячи долларов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 9,75%, до 12,258 тысячи долларов.

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