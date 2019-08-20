Stadler огласила ожидаемые сроки доставки новых вагонов для БТК

БАКУ/Trend/ - Ожидается, что в первом квартале 2020 года будет доставлено еще десять вагонов для железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК), сказали Trend в швейцарской компании Stadler Rail Group.

"В настоящее время еще десять вагонов, для еще одного полного состава, находятся в производстве на нашем заводе в Минске (Беларусь). Ожидается, что поставки будут осуществлены в первом квартале 2020 года", - сказали в компании.

Ранее в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" сообщили Trend, что планируется приобретение еще десяти вагонов для пассажирских перевозок по Баку-Тбилиси-Карс.

В ЗАО отметили, что в первом квартале этого года в Азербайджан уже прибыли новые вагоны швейцарской компании Stadler.

"Первая партия из десяти вагонов (девять пассажирских и один вагон-ресторан) уже пришла в Азербайджан. Вагоны представлены в четырех категориях: "стандарт" на 32 пассажира, "комфорт" на 20 пассажиров, "бизнес" на десять пассажиров и ресторан", - добавили в ведомстве.

Отметим, что открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоялось 30 октября 2017 года в Бакинском международном морском торговом порту.

Железная дорога БТК построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.

В конце марта состоялся тестовый запуск пассажироперевозок по этой железной дороге. Для передвижения поездов в Турции в погранично-пропускном пункте Грузия-Турция-Грузия сооружена новая установка, предусматривающая автоматическое изменение колесной пары вагона с 1520 мм до 1435 мм, и наоборот. Вагонные тележки поезда, способного двигаться со скоростью 160 километров в час, оснащены пневматической подвеской, которая регулирует баланс вагона на поворотах.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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