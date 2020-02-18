Чешская Республика считает Грузию стратегически важным партнером

Бизнес 18 февраля 2020 09:13 (UTC+04:00)
Чешская Республика считает Грузию стратегически важным партнером

БАКУ/Trend/ - Чешская Республика считает Грузию важным стратегическим партнером в регионе Южного Кавказа, как сказал Trend представитель министерства промышленности и торговли Чехии.

По мнению представителя министерства, Чешская Республика высоко ценит долгосрочное сотрудничество между двумя странами. Потребители знают традиционные продукты обеих стран, будь то чешское стекло и оборудование или грузинские продукты питания.

"Торговые отношения между Чешской Республикой и Грузией с каждым годом укрепляются. Экспорт из Чехии в Грузию в последнее десятилетие был стабильным и растущим", - сказал представитель.

Важную роль в развитии двусторонних отношений играют периодические заседания Совместного чешско-грузинского комитета по двустороннему экономическому сотрудничеству, говорится в сообщении министерства.

По сообщению министерства, четвертая сессия состоялась в сентябре 2018 года, во время официального визита в Тбилиси министра промышленности и торговли Чехии Марты Новаковой, в составе бизнес-делегации.

Последняя - ​​пятая сессия Объединенного комитета состоялась в Праге в ноябре 2019 года, где Грузия и Чешская Республика выразили готовность к углублению экономических, торговых и инвестиционных отношений в будущем.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @Mila61979356

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