Всемирный банк обновил прогноз экономического роста Грузии
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Следующее судебное заседание по делу армянских боевиков, пытавших азербайджанских пленных, назначено на 16 июня (ФОТО)
“В каждом из нас есть огромный потенциал; кто-то им пользуется, а кто-то - нет.”: Кенуль Байрамова, менеджер Загатальского Филиала (ФОТО)
В Азербайджане названы основные макроэкономические показатели, оказавшие влияние на доходы госбюджета-2020
Специалист Минздрава Исмаил Эфендиев: Ежегодно в Азербайджане происходит более 100 случаев интоксикации от укусов змей
В Азербайджане многократно выросло кредитование сферы снабжения электроэнергией, газом, паром и водой
В Нидерландах выпустили марки в память о погибших журналистах Сирадже Абышове и Магерраме Ибрагимове (ФОТО)
В Азербайджане порядок соблюдения в спортивных залах правил в связи с пандемией будет контролировать минмолодежи и спорта
Директор экспертной платформы Baku Network встретилась в Москве с исполнительным директором Валдайского клуба