ЮНКТАД призвана обеспечить реализацию принципа «Единого окна» в Туркменистане

БАКУ /Trend/ - Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) в рамках проекта "Единое окно для экспортно-импортных операций" призвана обеспечить в Туркменистане эффективную реализацию принципа "Единого окна", что позволит упростить и гармонизировать межведомственные бизнес-процессы, укрепить взаимодействие между Государственной таможенной службой Туркменистана и другими госорганами, осуществляющими контроль за импортно-экспортными операциями, сообщил Trend экономист ЮНКТАД Дмитрий Годунов.

По его словам, в действия ЮНКТАД в Туркменистане в рамках вышеупомянутого проекта также входит содействие комплексному мониторингу и контролю лицензий, сертификатов и разрешений, внедрения межведомственного управления рисками в процессе таможенного оформления

"Техническая помощь ЮНКТАД включает в себя укрепление потенциала государственных служащих в области работы в условиях "Единого окна"", – сказал он.

Он отметил, что проект будет способствовать реализации национальных стратегий цифровизации экономики и активизации внешнеэкономической деятельности, дальнейшему укреплению оперативного потенциала таможенных и государственных контролирующих органов, созданию благоприятных условий для бизнес-сообщества, стимулированию экспорта и предоставлению дополнительных стимулов предпринимательской деятельности.

"Долгосрочная цель этого проекта заключается в укреплении государственных институтов, улучшении государственных финансов и укреплении экономики Туркменистана путем повышения эффективности и содействия созданию благоприятных условий для внешней торговли, а также укрепления потенциала страны в области транзита и участия в глобальной и региональной торговле", – отметил Годунов.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

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