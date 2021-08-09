Будет введен в эксплуатацию крупнейший портовый склад Ирана

БАКУ /Trend/ - В следующем году в порту Чабахар в юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан будет сдан в эксплуатацию зерновой склад вместимостью 100 тыс. тонн.

Как сообщает Trend со ссылкой на информационный портал Портовой и морской организации Ирана, об этом сказал генеральный директор Портового и морского управления провинции Систан и Белуджистан Бехруз Агаи.

По его словам, склад имеет динамический потенциал на 600 тыс. тонн в год. Объект будет оборудован системой разгрузки и транспортировки производительностью 1200 тонн в час.

Агаи добавил, что этот склад строится с целью увеличения потенциала для приема судов, перевозящих товары первой необходимости.

Представитель управления отметил, что склад поможет сократить транспортные расходы и обеспечит хранение продуктов.

Отметим, что в третьем месяце текущего года в Иране (22 мая – 21 июня 2021 г.) объем перевалки грузов в порту Чабахар увеличился на 36 процентов по сравнению с предыдущим месяцем (21 апреля – 21 мая 2021 г.). Во втором месяце в порту Чабахар было перевалено 349 тыс. тонн грузов (было загружено 4,45 тыс. тонн, выгружено – 344 тыс. тонн). Через порт Чабахар было экспортировано 2,8 тыс. тонн и импортировано 187 тыс. тонн продукции.

(Автор: Эльнур Багышов. Редактор: Надир Насиров)