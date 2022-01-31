В Джалилабаде стартовали тренинги по проекту «Молодежная бизнес-мастерская» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Джалилабадском районе стартовали тренинги в рамках проекта «Молодежная бизнес-мастерская», который реализуется Агентством Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), Государственным агентством занятости при министерстве труда и социальной защиты населения и Государственным агентством профессионального образования при министерстве образования. Об этом Trend сообщили Агентстве по развитию МСБ.

В нынешних тренингах участвуют молодые люди, получающие профессионально-техническое образование в Джалилабаде.

В ходе тренинга в Джалилабадской профессиональной средней школе, который продлится неделю, его участники получают базовые знания по вопросам предпринимательства, продаж, корпоративного управления, цифровых навыков.

Целью проекта «Молодежная бизнес-мастерская», реализация которого охватывает 2021-2023 годы, является развитие деловых навыков и популяризация предпринимательства среди молодежи, получающей профессиональное образование, обеспечение самозанятости, увеличение числа молодых людей с профессиональной подготовкой среди микро- и малых предпринимателей, поддержка новых бизнес-инициатив, повышение интереса к профессиональному образованию.

Проект охватывает такие направления, как растениеводство и животноводство, туризм, ковроткачество, агротехнические услуги.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)